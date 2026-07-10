Wink и НТВ представили первый тизер сериала "Трудно быть богом"

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и телеканал НТВ выпустили первый тизер сериала "Трудно быть богом" (18+), основанного на культовой классике братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Тизер озвучила Виктория Исакова — исполнительница роли доны Оканы. Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Первая ракетка" и др). За производство сериала отвечают "НМГ Студия" и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Премьера состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после — на телеканале НТВ.
Тизер и фото (копирайт — Wink)
В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института: где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец…
Роль Руматы в сериале исполняет сербский актер Александар Радойичич. Российскому зрителю он известен по фильму "Балканский рубеж". В роли Кондора — Сергей Безруков. В основной кастинг проекта также вошли: Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Леонид Ярмольник, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Александр Демидов, Борис Зверев, Константин Денисов, Даня Киселев, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизев и другие.
Дмитрий Тюрин, режиссер ("Триггер", "Эпидемия", "Спойлер", "Магомаев"):
"Мое самое сильное детское впечатление от повести — возможность ощутить себя в шкуре разведчика на чужой средневековой планете. Именно это до сих пор кажется мне главным аттракционом истории. Поэтому работа над фильмом началась с создания убедительного мира, продуманного во всех деталях — от астрофизики до религии, музыки, оружия и повседневной жизни".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.