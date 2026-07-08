"Ростелеком" модернизировал систему защиты от DDoS-атак на магистральной сети

"Ростелеком" завершил комплексную модернизацию инфраструктуры платформы Anti DDoS, предназначенной для обнаружения и подавления кибератак на магистральной сети. Это повысило эффективность сервисов защиты для B2B- и B2G-клиентов компании. Партнерами проекта стали дочерние компании "Ростелекома": системный интегратор "РТК-Сервис" и ведущий российский провайдер комплексной кибербезопасности "Солар".
Функциональность модернизированной платформы охватывает полный цикл противодействия DDoS-угрозам: от получения и анализа данных о потоках трафика, проходящего через сеть IP/MPLS, до выявления аномалий, оповещения администраторов и перенаправления трафика в центр очистки. Система защиты осуществляет интеллектуальную фильтрацию, блокируя вредоносную составляющую и пропуская легитимный трафик для дальнейшей доставки пользователям. Кроме того, решение позволяет сформировать отчет и при необходимости провести расследование инцидента на основе зафиксированной аномальной активности.
Ключевой технической задачей проекта стало исключение влияния DDoS-атак на магистральную сеть "Ростелекома". Команда интегратора консолидировала все элементы системы защиты в готовый продукт, адаптированный под нужды службы эксплуатации "Ростелекома". Для этого была выделена отдельная канальная емкость, а инфраструктура платформы Anti DDoS перенесена на новое специализированное оборудование — маршрутизаторы, на которые поступает весь объем абонентского трафика для фильтрации в системе защиты. Проектирование и внедрение маршрутизаторов осуществлялось совместно с экспертами ГК "Солар", которые обеспечивают защиту от DDoS по сервисной модели.
Особую сложность проекту придавал динамичный ландшафт сети "Ростелекома", топология которой постоянно развивается: схемы доставки очищенного трафика корректируются, и для клиентов организуются отдельные VPN для интернет-трафика.
Андрей Кононенко, вице-президент — директор по строительству технической инфраструктуры "Ростелекома":
"Мы создали прозрачную и управляемую инфраструктуру для системы защиты, которая работает без сбоев в постоянно меняющихся условиях нашей сети. Специалисты "РТК-Сервис" проделали большой объем аналитической работы, собрав разрозненные компоненты в единое, логически завершенное решение. Мы получили интегрированный в технологический ландшафт продукт, который обеспечивает надежную защиту наших клиентов и устойчивость ядра сети".
На этапе проектирования инженеры "РТК-Сервис" воссоздали сегмент сети "Ростелекома" в собственной лаборатории. Это позволило провести проверку функциональности доставки очищенного трафика клиентам до начала промышленной эксплуатации. Специалисты установили высокопроизводительные маршрутизаторы на взаиморезервирующих площадках непосредственно в ядре магистральной сети передачи данных "Ростелекома". Таким образом обеспечено резервирование, расширены возможности по масштабированию системы и значительно увеличена канальная емкость трактов доставки трафика на очистку. Перенос системы защиты от кибератак на новые выделенные маршрутизаторы полностью исключил влияние нелегитимного трафика на сервисы клиентов "Ростелекома".
Константин Савчук, генеральный директор "РТК-Сервис":
"Модернизация системы защиты магистральной сети "Ростелекома" потребовала от нашей команды высокой квалификации и внимания к деталям. Мы успешно провели миграцию в тесной связке с командой разработчиков "Солар" и гибко подошли к процессу, учитывая все изменения инфраструктуры".
Надежность инфраструктуры защиты повышена благодаря организации волоконно-оптических линий связи между площадками, что гарантирует бесперебойную работу платформы Anti DDoS даже при сбоях на одной из площадок. На этапе приемо-сдаточных испытаний специалисты "Ростелекома", "РТК-Сервис" и "Солар" провели необходимые тесты непосредственно на объектах сети.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.