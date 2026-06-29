Жители Самарской области смогут оплачивать товары по QR-коду в Китае через Мой МТС

МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении Мой МТС. Оплата покупок возможна с карт российских банков в десятках миллионов торговых точек по всей стране. Мой МТС позволяет задействовать и другие удобные способы оплаты покупок в Китае: через приложение доступно пополнение кошельков основных местных платежных систем.

МТС предоставила пользователям приложения Мой МТС возможность оплачивать покупки в Китае по QR-коду. QR является основным способом безналичного расчета в стране, он практически полностью заменил все остальные способы расчета, в том числе и наличными.

Для совершения платежа нужно открыть приложение Мой МТС, на вкладке "Деньги" выбрать "Оплата по QR-коду" и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать "Оплата по QR-коду" и счет списания.

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в китайские юани. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Минимальная сумма операции — 100 рублей, максимальная — 70 000 рублей. Платежи до 5000 рублей проходят без СМС-подтверждения, покупку можно совершить, даже если у вас нет связи.

Оплата через Мой МТС доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет. География сервиса уже охватывает более 10 стран, включая главные туристические направления — Турцию, Египет и Вьетнам.