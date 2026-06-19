Т2 добавил возможность оплачивать зарубежные сервисы через СБП

Т2, российский оператор мобильной связи, расширяет возможности оплаты иностранных сервисов и предлагает дополнительный способ оплаты — через СБП. Новый способ позволяет мгновенно пополнять кошельки, покупать игры и оплачивать подписки на зарубежных платформах. Среди доступных сервисов — Steam, PlayStation Store, Microsoft Store, Google Play и другие. Каталог также включает более 2 тысяч иностранных игр. Предложение доступно как абонентам Т2, так и другим пользователям.
Т2 добавил возможность оплаты иностранных сервисов через Систему быстрых платежей. Теперь для доступа к глобальному цифровому контенту пользователям достаточно выбрать нужный сервис в каталоге и оплатить его через СПБ. Оплата или зачисление внутриигровой валюты происходит мгновенно.
Витрина включает тысячи международных сервисов и закрывает все потребности пользователя — от покупки ААА-игр до оформления музыкальных и видеоподписок. Среди знаменитых платформ — игровые магазины Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, в числе стриминговых сервисов — Spotify и Netflix. Также доступны сервисы Microsoft Store и Google Play. Список игр и виртуальных миров включает Minecraft, Roblox, PUBG Mobile и тысячи других. Полный каталог доступен по ссылке: https://t2.gamerilla.ru/catalog.
Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2:
"Мы видим большой запрос со стороны пользователей на оплату зарубежных сервисов. Ранее в Т2 такая опция — оплата с баланса мобильного телефона — была доступна только нашим абонентам. Сейчас мы добавили и дополнительный метод оплаты с помощью Системы быстрых платежей и тем самым предложили доступ к зарубежным сервисам и играм всем желающим".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.