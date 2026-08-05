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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В популярных жилых комплексах Самары расширили покрытие LTE

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новое телеком-оборудование МегаФона заработало в Кировском и Куйбышевском районах Самары. Доступ к цифровым сервисам на скорости до 120 Мбит/с получили жители высотных жилых комплексов, частного сектора, а также посетители зон отдыха.

Так, сеть LTE расширили на улицах Высоковольтной, Крайней, Овражной, Большой Караванной и Сыр-Дарьинской. В частности, дополнительную инфраструктуру развернули возле ЖК "Кислород", обеспечив покрытие в том числе для близлежащих лесных и дачных массивов. А в районе улицы Белорусской стабильный сигнал оценили резиденты многоэтажного комплекса River House.

При строительстве базовых станций особое внимание инженеры уделили качеству голосовой связи. Новое оборудование настроено так, чтобы свести к минимуму потери сигнала при прохождении через стены и перекрытия зданий, а также при перемещении абонента из помещения на улицу и в обратном направлении. Чтобы охватить широкую территорию и избежать перегрузок, оператор задействовал здесь сразу несколько диапазонов частот.

"При выборе места под новое оборудование мы опирались на рост числа пользователей в этих точках и особенности локаций. Оба жилых комплекса имеют свою специфику: один окружен лесным массивом, а второй расположен на стрелке реки Татьянки и протоки Сухая Самарка. Нам было важно обеспечить уверенный прием в зданиях разной этажности с множеством перегородок и одновременно дать стабильное покрытие для отдыхающих у воды, в лесу или на дачах", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

На Самару приходится порядка 40% всего голосового и интернет-трафика области. Из-за такой высокой цифровой активности оператор непрерывно уплотняет сеть в региональном центре. Запуск новых базовых станций позволяет сохранять высокое качество связи и для местных жителей, и для туристов, пользующихся онлайн-сервисами в поездках.

Гид потребителя

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... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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