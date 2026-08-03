МТС усилила связь на Южном и Обводном шоссе в Тольятти

МТС вывела в эфир несколько новых базовых станций в городе Тольятти, а также в его пригородной части. После модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета увеличилась на 30%.
Работы по обновлению сети провели на основных путях ежедневного следования жителей и гостей Тольятти — на Южном и Обводном шоссе. Для покрытия мобильным интернетом технические специалисты МТС использовали дальбойные частоты LTE, что позволило также в разы расширить зону действия сети.
Качественный интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, пользоваться навигатором в дороге, слушать музыку онлайн, искать в интернете информацию для поездки, например, достопримечательности, магазин или заправку по пути следования. Также обновление оборудования позволяет обеспечить местных жителей высокоскоростным интернетом даже в часы пиковой нагрузки за счет увеличения емкости сети. С обновленным LTE-покрытием можно без труда пользоваться навигатором и строить маршруты, загружать важные файлы, совершать покупки в магазинах онлайн, делиться с родными фото и видео в соцсетях, пользоваться услугами онлайн-банкинга и сервисами МТС.
"Каждый день через Южное шоссе и Обводное шоссе проезжают тысячи автомобилей. Интернет-трафик на этих направлениях всегда имеет повышенный спрос, поэтому в этом году мы значительно обновили наше телеком-оборудование в Тольятти и установили дополнительные базовые станции там, где это было необходимо для увеличения емкости сети", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово