МТС усилила связь на Южном и Обводном шоссе в Тольятти

МТС вывела в эфир несколько новых базовых станций в городе Тольятти, а также в его пригородной части. После модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета увеличилась на 30%.

Работы по обновлению сети провели на основных путях ежедневного следования жителей и гостей Тольятти — на Южном и Обводном шоссе. Для покрытия мобильным интернетом технические специалисты МТС использовали дальбойные частоты LTE, что позволило также в разы расширить зону действия сети.

Качественный интернет в дороге поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, пользоваться навигатором в дороге, слушать музыку онлайн, искать в интернете информацию для поездки, например, достопримечательности, магазин или заправку по пути следования. Также обновление оборудования позволяет обеспечить местных жителей высокоскоростным интернетом даже в часы пиковой нагрузки за счет увеличения емкости сети. С обновленным LTE-покрытием можно без труда пользоваться навигатором и строить маршруты, загружать важные файлы, совершать покупки в магазинах онлайн, делиться с родными фото и видео в соцсетях, пользоваться услугами онлайн-банкинга и сервисами МТС.

"Каждый день через Южное шоссе и Обводное шоссе проезжают тысячи автомобилей. Интернет-трафик на этих направлениях всегда имеет повышенный спрос, поэтому в этом году мы значительно обновили наше телеком-оборудование в Тольятти и установили дополнительные базовые станции там, где это было необходимо для увеличения емкости сети", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.