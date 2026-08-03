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Происшествия

В квартиру асоциальной семьи с 5 детьми, заинтересовавшей Бастрыкина, ранее уже вызывали ПДН

ЧАПАЕВСК. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В середине июня соседи уже вызывали правоохранителей в квартиру семьи с ул. Чапаева в Чапаевске, где жили мать и пятеро детей. По словам соседей, 13 июня по их вызову приезжали полиция и сотрудники спасательных служб для вскрытия двери.

Также соседи рассказывают, что неоднократно писали в ПДН о том, что мама выпивает, а дети часто остаются без присмотра или плачут. Однажды беспокойство соседей вызвало то, что одного из детей уводила посторонняя женщина. Соседям было жалко детей, но они уже не знали, что предпринять.

Недавно снимки изнутри квартиры опубликовали в соцсетях. На кадрах — грязь, разбросанный по полу мусор и двое младших детей, которые бегают голышом.

На публикации отреагировали сотрудники Следственного комитета. Напомним, выяснилось, что отец детей погиб на СВО, а новый сожитель матери употребляет запрещенные вещества и приводит в дом посторонних. Также сообщалось, что 1 августа соседка вышла из подъезда и увидела на лестничной клетке голую девочку. Мать в это время лежала в квартире в тяжелом алкогольном опьянении. Ее растолкали, но, вместо того, чтобы заняться детьми, она ушла гулять. Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, доклад по информации о нарушении прав несовершеннолетних представят в центральный аппарат ведомства. Возбуждено уголовное дело.

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Пусть правоохранительные органы накажут виновного!

Елена Птицына 22 июля 2026 15:18 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!

Василий Яковлев 22 июля 2026 15:09 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

Елена Дьяченкова 22 июля 2026 08:58 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

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