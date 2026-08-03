Органы опеки забрали детей из неблагополучной семьи Чапаевска

Органы профилактики изъяли несовершеннолетних детей из асоциальной семьи в Чапаевске и поместили их в специализированные социальные учреждения, сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее в соцсетях распространился пост о семье, где воспитываются пять детей.

"Двое средних временно гостят у бабушки по отцу — это временная мера, не постоянная. Старший ребенок — 11 лет — брошен и живет сам по себе, без взрослого присмотра. Еще двое малышей остаются в этой квартире, фактически в заложниках у собственной матери", — пишут авторы публикации.

Отмечается, что мать указанных детей злоупотребляет алкоголем, отец погиб на СВО, а новый сожитель матери употребляет запрещенные вещества и приводит в дом посторонних.

Доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нюансами воспитания детей в многодетной семье из Чапаевска, затребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Прокуратурой города Чапаевска по данному факту организована проверка, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, надзорным ведомством взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).