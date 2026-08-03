Органы опеки забрали детей из неблагополучной семьи Чапаевска

Органы профилактики изъяли несовершеннолетних детей из асоциальной семьи в Чапаевске и поместили их в специализированные социальные учреждения, сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее в соцсетях распространился пост о семье, где воспитываются пять детей.
"Двое средних временно гостят у бабушки по отцу — это временная мера, не постоянная. Старший ребенок — 11 лет — брошен и живет сам по себе, без взрослого присмотра. Еще двое малышей остаются в этой квартире, фактически в заложниках у собственной матери", — пишут авторы публикации.
Отмечается, что мать указанных детей злоупотребляет алкоголем, отец погиб на СВО, а новый сожитель матери употребляет запрещенные вещества и приводит в дом посторонних.
Доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нюансами воспитания детей в многодетной семье из Чапаевска, затребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Прокуратурой города Чапаевска по данному факту организована проверка, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Кроме того, надзорным ведомством взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!