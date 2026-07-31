Масштабная операция против рекламы наркотиков пройдет в Самарской области

С 3 по 6 августа в регионе стартует специальная акция по борьбе с незаконной рекламой запрещенных веществ. В операции примут участие полицейские, представители правоохранительных структур, администрации и управляющих компаний.

Участники рейдов займутся поиском и ликвидацией всех видов незаконной рекламы: от баннеров и надписей до стикеров, связанных с распространением наркотиков. Кроме того, правоохранители будут выявлять и задерживать лиц, причастных к размещению таких материалов.

Полиция обращается к жителям региона с просьбой активно участвовать в операции. Граждан просят сообщать о любых фактах обнаружения незаконной рекламы наркотических средств.