В Сызрани открылась "умная" спортплощадка с QR-инструкциями и Wi-Fi покрытием

Первая "умная" спортивная площадка появилась на старейшем стадионе Сызрани "Торпедо" в соответствии с задачами госпрограммы "Спорт России". Всего в этом году в городе откроется 3 таких объекта, сообщили в администрации городского округа.

"Умная" площадка включает в себя многофункциональную зону для занятия мини-футболом, баскетболом и волейболом, а также зону тренажеров. Если отсканировать QR-код на тренажере через мобильный телефон, открывается доступ к информации о тренировках.

Фото: администрация Сызрани

Основание объекта выполнено из прочного бетона, сверху уложено безопасное спортивное покрытие.

На открытии присутствовали депутат Самарской Губернской Думы Сергей Гринько, руководитель Управления физической культуры и спорта городской администрации Андрей Елистархов и депутат городской Думы Сергей Прокофьев.

"Открытие современной "умной" спортивной площадки — это продолжение традиций и истории сызранского спорта. Уверен, что возможности новой площадки привлекут любителей здорового образа жизни разных поколений. А кому-то дадут старт в спортивной карьере", — сказал руководитель управления физической культуры и спорта городской администрации Андрей Елистархов.

"Вход свободный. Приходите заниматься!", — приглашает на спортплощадку администрация Сызрани.