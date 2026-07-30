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Молодежная политика Общество

В Сызрани открылась "умная" спортплощадка с QR-инструкциями и Wi-Fi покрытием

СЫЗРАНЬ. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая "умная" спортивная площадка появилась на старейшем стадионе Сызрани "Торпедо" в соответствии с задачами госпрограммы "Спорт России". Всего в этом году в городе откроется 3 таких объекта, сообщили в администрации городского округа.

Фото: администрация Сызрани

"Умная" площадка включает в себя многофункциональную зону для занятия мини-футболом, баскетболом и волейболом, а также зону тренажеров. Если отсканировать QR-код на тренажере через мобильный телефон, открывается доступ к информации о тренировках.

Фото: администрация Сызрани

Основание объекта выполнено из прочного бетона, сверху уложено безопасное спортивное покрытие.

На открытии присутствовали депутат Самарской Губернской Думы Сергей Гринько, руководитель Управления физической культуры и спорта городской администрации Андрей Елистархов и депутат городской Думы Сергей Прокофьев.

"Открытие современной "умной" спортивной площадки — это продолжение традиций и истории сызранского спорта. Уверен, что возможности новой площадки привлекут любителей здорового образа жизни разных поколений. А кому-то дадут старт в спортивной карьере", — сказал руководитель управления физической культуры и спорта городской администрации Андрей Елистархов.

"Вход свободный. Приходите заниматься!", — приглашает на спортплощадку администрация Сызрани.

Государственная программа "Спорт России" направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне", а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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