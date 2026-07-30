В Сызрани открылась "умная" спортплощадка с QR-инструкциями и Wi-Fi покрытием

Первая "умная" спортивная площадка появилась на старейшем стадионе Сызрани "Торпедо" в соответствии с задачами госпрограммы "Спорт России". Всего в этом году в городе откроется 3 таких объекта, сообщили в администрации городского округа.
"Умная" площадка включает в себя многофункциональную зону для занятия мини-футболом, баскетболом и волейболом, а также зону тренажеров. Если отсканировать QR-код на тренажере через мобильный телефон, открывается доступ к информации о тренировках.
Основание объекта выполнено из прочного бетона, сверху уложено безопасное спортивное покрытие.
На открытии присутствовали депутат Самарской Губернской Думы Сергей Гринько, руководитель Управления физической культуры и спорта городской администрации Андрей Елистархов и депутат городской Думы Сергей Прокофьев.
"Открытие современной "умной" спортивной площадки — это продолжение традиций и истории сызранского спорта. Уверен, что возможности новой площадки привлекут любителей здорового образа жизни разных поколений. А кому-то дадут старт в спортивной карьере", — сказал руководитель управления физической культуры и спорта городской администрации Андрей Елистархов.
"Вход свободный. Приходите заниматься!", — приглашает на спортплощадку администрация Сызрани.
Государственная программа "Спорт России" направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне", а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.