Пропавшая девушка из Тольятти нашлась

По данным сотрудников полиции, противоправных действий в отношении подростка не совершалось. В настоящее время она находится в отделе полиции.
Напомним, 17-летняя девушка из Тольятти 27 июля ушла из дома, расположенного в Центральном районе города и пропала.
Правоохранительные органы благодарят за содействие всех неравнодушных граждан, представителей СМИ и волонтерских организаций.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.