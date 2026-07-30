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Происшествия

Жительница Самары смогла вернуть игровую приставку, сданную в аренду, с помощью полиции

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Промышленного района Самары обратилась местная жительница. Она сообщила, что арендатор не исполнил взятые на себя договорные обязательства, самостоятельно урегулировать конфликт ей не удалось, сообщает ГУ МВД по региону.

Несколько месяцев назад женщина передала самарцу во временное пользование игровую приставку. Сделку оформили, заключив договор. По окончании срока аренды имущество не вернулось владелице. Потерпевшая неоднократно пыталась урегулировать ситуацию в частном порядке, но ее обращения к арендатору не принесли результата. Сумма ущерба, как установили полицейские, составила свыше 50 тыс. рублей.

В полиции установили личность арендатора и провели с ним разъяснительную работу. После этого арендатор полностью возместил материальный ущерб, причиненный заявителю.

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Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

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Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

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