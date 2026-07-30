В Самарской области из-за угрозы атаки БПЛА закрыли аэропорт Курумоч

В четверг, 30 июля, в 4:46 на территории Самарской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В связи с угрозой в регионе был введен режим "Ковер". Сейчас воздушное пространство закрыто воздушное пространство на всех высотах.
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Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.