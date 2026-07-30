16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти задержали велосипедного вора Самарец потерял более 900 тыс. руб., попавшись на уловку кибермошенников В Самарской области из-за угрозы атаки БПЛА закрыли аэропорт Курумоч Жительница Самары смогла вернуть игровую приставку, сданную в аренду, с помощью полиции В Красноармейском районе осудили фермеров за привлечение нелегальных мигрантов к работе в КФХ

Происшествия

В Самарской области из-за угрозы атаки БПЛА закрыли аэропорт Курумоч

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 115
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 30 июля, в 4:46 на территории Самарской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

В связи с угрозой в регионе был введен режим "Ковер". Сейчас воздушное пространство закрыто воздушное пространство на всех высотах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Богдан Решетников 23 июля 2026 11:27 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Пусть правоохранительные органы накажут виновного!

Елена Птицына 22 июля 2026 15:18 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!

Василий Яковлев 22 июля 2026 15:09 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

Елена Дьяченкова 22 июля 2026 08:58 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2