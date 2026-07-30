В Самарской области из-за угрозы атаки БПЛА закрыли аэропорт Курумоч

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В четверг, 30 июля, в 4:46 на территории Самарской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.