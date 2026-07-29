В многоэтажке Железнодорожного района Самары при пожаре погиб мужчина

Во вторник, 28 июля, примерно в 21:18 в многоквартирном жилом доме в Самаре произошел крупный пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание произошло на ул. Тухачевского, 22, в квартире на шестом этаже на площади 50 кв. метров. Затем огонь перекинулся на квартиру на седьмом этаже.
Для тушения пожара были привлечены 52 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 11 единиц техники.
Также на месте происшествия работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб координировал прокурор Железнодорожного района Самары Александр Коробов. "Вопрос соблюдения прав жильцов дома и ход процессуальной проверки на контроле надзорного ведомства", — сообщили в прокуратуре.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !