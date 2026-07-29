В многоэтажке Железнодорожного района Самары при пожаре погиб мужчина

Во вторник, 28 июля, примерно в 21:18 в многоквартирном жилом доме в Самаре произошел крупный пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло на ул. Тухачевского, 22, в квартире на шестом этаже на площади 50 кв. метров. Затем огонь перекинулся на квартиру на седьмом этаже.

Для тушения пожара были привлечены 52 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 11 единиц техники.

Также на месте происшествия работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб координировал прокурор Железнодорожного района Самары Александр Коробов. "Вопрос соблюдения прав жильцов дома и ход процессуальной проверки на контроле надзорного ведомства", — сообщили в прокуратуре.