В Безенчукском районе произошел крупный пожар на частном подворье

В понедельник, 8 июня, в 17:19 поступило сообщение о пожаре в частном доме в с.п. Владимировка Безенчукского района.
На место происшествия были направлены расчеты ПСЧ № 115 ПСО № 44, добровольная пожарная команда с. п. Екатериновка и спасатели из МЧС города Чапаевск, а также все службы жизнеобеспечения.
По прибытии установлено, что горят дом и надворные постройки открытым пламенем на площади 250 кв. метров. На месте пожара работают 23 огнеборца и шесть спецмашин.
Локализация пожара объявлена в 18:52, ликвидация открытого горения в 19:32. Пострадавших и погибших при пожаре нет, сообщает пресс-служба ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !