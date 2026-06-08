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Пожары Происшествия

В Безенчукском районе произошел крупный пожар на частном подворье

БЕЗЕНЧУК. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 июня, в 17:19 поступило сообщение о пожаре в частном доме в с.п. Владимировка Безенчукского района.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На место происшествия были направлены расчеты ПСЧ № 115 ПСО № 44, добровольная пожарная команда с. п. Екатериновка и спасатели из МЧС города Чапаевск, а также все службы жизнеобеспечения.

По прибытии установлено, что горят дом и надворные постройки открытым пламенем на площади 250 кв. метров. На месте пожара работают 23 огнеборца и шесть спецмашин.

Локализация пожара объявлена в 18:52, ликвидация открытого горения в 19:32. Пострадавших и погибших при пожаре нет, сообщает пресс-служба ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС.

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