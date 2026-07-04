На пожаре в Самаре пострадала женщина

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 15 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В Красноглинском районе Самары горели домашние вещи в квартире на площади 2 кв.м. На пожаре пострадала 55-летняя женщина.
Три крупных пожара произошло в Самаре и Чапаевске. Так, в Железнодорожном районе горела макулатура на площади 100 кв.м, а в Промышленном - неэксплуатируемое строение на площади 150 кв.м.
В Чапаевске горело заброшенное здание на площади 100 кв.м.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !