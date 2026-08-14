На острове в Ставропольском районе вспыхнул пожар

В четверг, 13 августа, в 17:36 поступило сообщение о пожаре на острове в акватории Саратовского водохранилища (Ставропольский район, координаты 53.182405, 49.724269). Горели заброшенные строения на площади 60 м², сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
К ликвидации привлечены 3 сотрудника пожарно‑спасательной части № 147, использовалась мотопомпа, подан 1 ствол "Б".
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !