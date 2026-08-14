На острове в Ставропольском районе вспыхнул пожар

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В четверг, 13 августа, в 17:36 поступило сообщение о пожаре на острове в акватории Саратовского водохранилища (Ставропольский район, координаты 53.182405, 49.724269). Горели заброшенные строения на площади 60 м², сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"