В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

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Во вторник, 20 августа, в 17:49 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на Ленинском проспекте, 27 в Автозаводском районе Тольятти.