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ОТП Банк: рынок благотворительности в России вырос на 106% за пять лет

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным аналитиков ОТП Банка, объем рынка благотворительности в России увеличился с 95 млрд до 196 млрд руб. в период с 2020 по 2025 гг, — сообщает AdIndex.

Драйверами роста стали прямые и корпоративные пожертвования, которые вместе обеспечивают более 50% общего объема благотворительности. По данным исследования аналитиков ОТП Банка, самые активные жертвователи среди физических лиц — россияне в возрасте 26–55 лет. Они жертвуют наиболее крупные суммы. Основные направления — медицина, социально уязвимые группы и животные. Опрос среди граждан показал, что треть россиян привязывают понятие "социально ответственный бизнес" к благотворительности. От компаний люди ожидают безвозмездной помощи и определенного приоритета общественной пользы над прибылью.

"Участники исследования ожидают благотворительности от компаний независимо от отрасли", — рассказали аналитики ОТП Банка. 60% участников положительно относятся к публичным рассказам компаний о благотворительности. Около 70% участников доверяют подобной корпоративной деятельности. При этом часть участников настороженно относится к публичности, если считает, что компания использует благотворительность прежде всего для самопродвижения. Как уточняет AdIndex, ранее сообщалось, что в среднем пожертвования на благотворительность совершают 24% россиян, а среди молодежи это делают 35%.

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