16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: продажа залоговых авто выросла в 2 раза Богдан Гарбар из ОТП Банка: "ОТП Банк представил подход к оценке экономики генеративного ИИ" ВТБ: объем рефинансирования кредитов наличными превысил 20 млрд рублей ОТП Банк получил награду Frank CRM Award 2026 за эффективность клиентских коммуникаций В Самаре впервые прошел региональный трек конференции "Больше чем обучение"

Банки Финансы

Богдан Гарбар из ОТП Банка: "ОТП Банк представил подход к оценке экономики генеративного ИИ"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На конференции "AI Native Conf 2026" Богдан Гарбар, CPO и руководитель Центра платформенных ИИ-решений ОТП Банка, представил методологический подход к оценке эффекта от внедрения генеративного искусственного интеллекта.

По словам эксперта, планирование инвестиций в генеративный ИИ остается одной из самых сложных задач для бизнеса.

"Иногда компании забывают про один важный момент — искусственный интеллект в рамках корпоративного бизнеса для начала рекомендуется рассматривать как инструмент автоматизации и оптимизации процессов. ИИ достаточно требователен не только с точки зрения затрат, но и с точки зрения готовности компании к его внедрению. Поэтому можно столкнуться с классической картиной, когда всплывают давно забытые или отложенные пробелы. Да, ИИ — это действительно уникальная технология, но в своей практике мы стараемся не питать иллюзий и подходим системно к внедрению. Если мы понимаем, что в конкретной части нашего IT- и бизнес-ландшафта уровень готовности уверенный, то мы рассматриваем уже более новые и интересные сценарии применения и реализации потенциала ИИ", — отметил Богдан Гарбар.

Он пояснил, что представленный ОТП Банком подход учитывает такие статьи затрат, как инфраструктура, персонал, софт, эксплуатация, данные, комплаенс, реализация эффекта со стороны бизнеса, и связывает их с бизнес-составляющими проектов. Особое место занимают затраты на вычислительные мощности, которые в настоящее время являются одной из самых крупных и ключевых статей во всем мире.

"Мы разработали не просто подход, а инструмент для принятия решений: на какой архитектуре строить сервис, в каком объеме закупать оборудование и как сопоставить затраты с реальным бизнес-результатом. Например, потребности в вычислительных мощностях рассчитываются не "с запасом", а на базе физического профиля нагрузки и требований к качеству сервиса (SLA). При оценке эффекта мы выделяем прямую кассовую экономию, которая учитывается в расчете окупаемости, а высвобожденное рабочее время сотрудников рассматривается отдельной строкой. При этом мы критично относимся к прогнозу на "листе бумаги" и регулярно сравниваем его с эксплуатационной статистикой, результатами нагрузочного тестирования и проверками на контрольных группах. Если гипотеза не подтверждается — проект пересматривают, пересобирают или ищут пути оптимизации отдельных частей затрат и эффекта. Важно подчеркнуть: мы не строим иллюзий вокруг ИИ. Мы прекрасно осознаем, что это дорого, и не во всех кейсах целесообразно или выгодно его применять", — подчеркнул Богдан Гарбар.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1