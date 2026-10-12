Сбер: факторинговый портфель достиг исторического максимума

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Всего за 12 лет работы СберФакторинг выплатил компаниям реального сектора экономики почти 14 трлн рублей. Так, компании оптовой торговли получили 4,3 трлн рублей на пополнение оборотных средств без дополнительной долговой нагрузки. Металлургическому сектору выплачено 1,2 трлн рублей, что позволило предприятиям обеспечить своевременную закупку сырья и бесперебойный производственный цикл для увеличения объёмов выпуска продукции. В капиталоёмких проектах нефтегазового сектора факторинг стал незаменимым инструментом управления ликвидностью в сложных технологических циклах: общий объём финансирования сектора достиг 4,7 трлн рублей. Селлеры крупнейших маркетплейсов — самый массовый сегмент факторингового рынка — также получили поддержку на сумму более 1,2 трлн рублей.