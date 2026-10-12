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Сбер: факторинговый портфель достиг исторического максимума

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всего за 12 лет работы СберФакторинг выплатил компаниям реального сектора экономики почти 14 трлн рублей. Так, компании оптовой торговли получили 4,3 трлн рублей на пополнение оборотных средств без дополнительной долговой нагрузки. Металлургическому сектору выплачено 1,2 трлн рублей, что позволило предприятиям обеспечить своевременную закупку сырья и бесперебойный производственный цикл для увеличения объёмов выпуска продукции. В капиталоёмких проектах нефтегазового сектора факторинг стал незаменимым инструментом управления ликвидностью в сложных технологических циклах: общий объём финансирования сектора достиг 4,7 трлн рублей. Селлеры крупнейших маркетплейсов — самый массовый сегмент факторингового рынка — также получили поддержку на сумму более 1,2 трлн рублей.

Объём выплаченного финансирования клиентам сегмента МСП приближается к 1 трлн рублей. Удобные цифровые решения и программа льготного факторинга позволяют компаниям малого и среднего бизнеса быстрее получать оборотные средства без залога и увеличения кредитной нагрузки.

Игорь Лысенко, директор департамента торгового финансирования и факторинга Сбербанка:

"Преодоление отметки в триллион рублей  это прежде всего показатель доверия бизнеса и подтверждение нашей готовности обеспечивать его стабильным финансированием в любых объёмах. Мы фокусируемся на улучшении клиентского опыта и увеличиваем скорость выплат благодаря внедрению ИИ-технологий. В этом году предложили клиентам уникальное решение — цифровой факторинг в мобильном приложении СберБизнес с возможностью самостоятельно получить финансирование в два клика без сбора документов. Мы видим, что факторинг постепенно становится для бизнеса полноценным инструментом управления оборотным капиталом и развития. Поэтому продолжаем инвестировать в цифровизацию и предлагать решения и сервисы, доступные компаниям разных отраслей и объёмов бизнеса в момент возникновения потребности".

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