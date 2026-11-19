ПСБ расширил линейку сберегательных инструментов для розничных клиентов, предложив новые накопительные счета со ставкой до 16% годовых.

Для новых клиентов по накопительному счету "Импульс" первые два месяца действует повышенная ставка 16% годовых при размещении суммы до 5 млн рублей. Далее устанавливается базовая ставка 9% годовых. Процентный доход выплачивается ежемесячно в дату открытия на минимальный остаток по счету.

По накопительному счету "Вектор" доходность зависит от механики начисления процентов. Максимальная ставка составляет 13,5% годовых при начислении процентов на минимальный остаток по счету. При начислении процентов на ежедневный остаток вкладчики получают доходность 12,5% годовых.

"Наши новые накопительные продукты дают клиенту выбор: можно получить высокую приветственную ставку и затем комфортно управлять средствами или выстроить доходность под свой объем накоплений. Такой подход отвечает разным финансовым привычкам и целям наших клиентов", — отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

*Накопительный счет "Импульс". Ставка 16% годовых по накопительному счету "Импульс" действует для сумм менее 5 млн рублей в течение двух первых месяцев для клиентов, не имевших действующих и закрытых накопительных счетов и срочных вкладов, а также для клиентов, у которых суммарный остаток на всех накопительных счетах ни в один из дней не превышал 1000 рублей за 180 дней до открытия накопительного счета "Импульс". По окончании первых двух месяцев действия ставки начисление и выплата процентов производятся по базовым ставкам, действующим в банке на дату окончания указанного периода. Для сумм, превышающих 5 млн рублей, действует минимальная гарантированная ставка — 9% годовых.

**Накопительный счет "Вектор". Ставка 13,5% годовых по накопительному счету "Вектор" начисляется на сумму минимального остатка на счете в течение календарного месяца. Ставка 12,5% годовых по накопительному счету "Вектор" начисляется на сумму ежедневного фактического остатка на счете в течение календарного месяца.

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