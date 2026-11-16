Тольяттихимбанк принял участие в форуме Smart Agro 2026

АО "Тольяттихимбанк" принял участие в VIII форуме агропромышленного комплекса России Smart Agro, который прошёл 29 октября 2026 года в Москве. Организатором мероприятия выступила Информационная группа ComNews.

Форум объединил представителей агропромышленных предприятий, органов власти, ИТ-компаний и отраслевых объединений. Основными темами обсуждения стали цифровая трансформация АПК, импортозамещение программного обеспечения, информационная безопасность, внедрение искусственного интеллекта и подготовка квалифицированных кадров.

В ходе деловой программы участники обсудили практические барьеры цифровизации сельскохозяйственного бизнеса. Среди ключевых проблем — разрозненность информационных систем и отчётности, недостаточная интеграция корпоративных решений с государственными платформами, высокая стоимость внедрения отечественного программного обеспечения и дефицит профильных специалистов. Отдельное внимание было уделено росту киберугроз и необходимости повышения цифровой грамотности сотрудников.

Обсуждение показало, что цифровая трансформация АПК требует не только разработки новых технологических решений, но и их адаптации к реальным потребностям предприятий, развития компетенций и конструктивного взаимодействия бизнеса, государства и ИТ-разработчиков.

Для Тольяттихимбанка участие в отраслевых мероприятиях такого формата — это возможность быть в курсе изменений в агропромышленном комплексе, понимать актуальные задачи предприятий и учитывать отраслевую специфику при развитии взаимодействия с корпоративными клиентами.

Форум Smart Agro 2026 стал площадкой для открытого профессионального диалога о технологическом развитии АПК, существующих ограничениях и практических подходах к их преодолению.