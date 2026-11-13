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Андрей Мельник (ОТП Банк): "Ограничения внесения наличных и зачисления переводов усложнит жизнь дропперам"

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Госдуму был внесен законопроект, который обязывает банки с 1 марта 2028 г. ограничивать клиентам-физлицам, подозреваемым в проведении сомнительных операций, внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30 тыс. руб. в месяц. Критерии подозрительных операций разрабатывает Банк России. Андрей Мельник, Директор департамента банковской безопасности Дирекции контроля и безопасности ОТП Банка, оценил предлагаемые ограничения.

Андрей Мельник, Директор департамент банковской безопасности Дирекции контроля и безопасности ОТП Банка: Мы поддерживаем любые меры, направленные на борьбу с теневыми финансовыми операциями и защиту граждан от мошенников. Смещение незаконных расчетов в P2P-сегмент — это реальная проблема, и новые механизмы могут помочь ее решить.

Однако при реализации любых ограничительных мер крайне важен баланс. Главный приоритет для нас — чтобы борьба с недобросовестными клиентами не создавала неудобств и не блокировала нормальную финансовую жизнь добропорядочных граждан. Важно, чтобы разрабатываемые критерии были максимально прозрачными и точными.

Мы считаем, что это может стать эффективным инструментом в борьбе с сектором теневых финансовых услуг. Ограничение внесения наличных и зачисления переводов усложнит жизнь дропперам и организаторам теневых схем, так как основная нагрузка сейчас идет именно через счета физических лиц.

Это часть комплексной работы. Помимо ограничений, важна совместная работа банков, регулятора и правоохранительных органов. Также необходимо продолжать развивать системы мониторинга и повышать финансовую грамотность клиентов. Только в связке эти меры дадут максимальный эффект.

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