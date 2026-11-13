Стало известно о пяти пострадавших при атаке на предприятие в Самарской области

Появилась информация о пострадавших при атаке украинских БПЛА на Самарскую область утром 13 ноября. Помимо четырех погибших, о которых сообщалось ранее, еще пятеро получили ранения. Об этом говорится в сообщении информационного центра Следственного комитета.
В пресс-релизе указывается, что Главным следственным управление СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте после атаки на одно из предприятий, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.
Также ведется работа по выявлению конкретных лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к атаке.
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