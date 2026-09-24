Более 1,3 тыс. домов остались без воды в Сызрани

В четверг, 24 сентября, на ул. Дизельной в Сызрани произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 630 мм.
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 132 многоквартирных и 1200 частных жилых домов, 28 социально-значимых объектов.
По информации ГУ МЧС по Самарской области, восстановить водоснабжение планируется к 19:00.
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