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В Самаре дерево упало на 13-летнюю девочку

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования 13-летней девочки упавшим деревом, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Фото: Прокуратура Самарской области

ЧП произошло вечером 8 сентября около пешеходного перехода на ул. Клинической. Сейчас ребенок находится в медучреждении.

"Следствием устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, а также условия, способствовавшие произошедшему", - сообщили в СК.

Также проверку организовала прокуратура. По данным этого ведомства, госпитализация девочке не потребовалась. 

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