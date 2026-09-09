В Самаре дерево упало на 13-летнюю девочку

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования 13-летней девочки упавшим деревом, сообщает региональное управление Следственного комитета.
ЧП произошло вечером 8 сентября около пешеходного перехода на ул. Клинической. Сейчас ребенок находится в медучреждении.
"Следствием устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, а также условия, способствовавшие произошедшему", - сообщили в СК.
Также проверку организовала прокуратура. По данным этого ведомства, госпитализация девочке не потребовалась.
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