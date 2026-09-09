Уроженец Самары Егор Голенков перешел из "Ростова" в "Балтику"

27-летний нападающий, урожеец Самары Егор Голенков продолжит карьеру в "Балтике". Калининградский клуб объявил о достижении договоренности с "Ростовом" о трансфере футболиста.

Контракт Голенкова с "Балтикой" рассчитан до 30 июня 2029 года. Самарский воспитанник будет выступать 69-м номером.

Голенков является воспитанником Академии имени Коноплева. После этого форвард продолжил подготовку в системе самарских "Крыльев Советов". За основную команду волжан он дебютировал в октябре 2016 года.

В 2017 году Голенков отправился в португальскую "Лейрию", где выступал за команду U19, после чего вернулся в систему "Крыльев Советов". В сезоне-2019/20 нападающий стал игроком основного состава самарского клуба.

Всего за "Крылья Советов" Голенков провел 52 матча, в которых забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач.

Летом 2021 года форвард перешел в чешскую "Сигму" из Оломоуца, однако уже зимой вернулся в Россию и стал игроком "Ростова".

За ростовский клуб Голенков провел 165 матчей, забил 31 гол и сделал 19 результативных передач.