Вячеслав Федорищев сообщил о повреждении строений в СНТ после атаки БПЛА

В среду, 9 сентября, в 10:07 губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об отбое беспилотной опасности в регионе.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 9 число над территорией региона были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. Режим опасности атаки БПЛА действовал с 4:00 утра.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня враг предпринял попытку атаки региона. Наши военные, мобильные огненные группы успешно защищают территорию. Погибших и пострадавших нет. Зафиксированы повреждения нескольких строений в одном из СНТ. На месте работают оперативные службы", — сообщил Вячеслав Федорищев.

Он также напомнил: при обнаружении обломков БПЛА следует обратиться по номеру 112.