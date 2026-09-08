В лесу под Новокуйбышевском спасатели искали пропавшую женщину

В воскресенье, 6 сентября, спасатели Поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска искали 51-летнюю женщину, которая потерялась в лесу между реками Сухая Самарка и Кривуша, сообщает ПСС Самарской области.

О пропаже сообщили в 15:25, и спасатели немедленно начали операцию. Поиски велись как в лесу, так и вдоль берега. В 16:55 женщину нашли. Медицинская помощь не потребовалась. В поисковых работах задействовано пять спасателей и спасательный катер.