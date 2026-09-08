В лесу под Новокуйбышевском спасатели искали пропавшую женщину

В воскресенье, 6 сентября, спасатели Поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска искали 51-летнюю женщину, которая потерялась в лесу между реками Сухая Самарка и Кривуша, сообщает ПСС Самарской области.
О пропаже сообщили в 15:25, и спасатели немедленно начали операцию. Поиски велись как в лесу, так и вдоль берега. В 16:55 женщину нашли. Медицинская помощь не потребовалась. В поисковых работах задействовано пять спасателей и спасательный катер.
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!