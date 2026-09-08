В очередном выездном матче "Лада" проиграла "Северстали"

В понедельник, 7 сентября, ХК "Лада" уступил "Северстали" в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Череповце.

В середине первого периода Илья Иванцов в меньшинстве вывел "Северсталь" вперёд. Эта шайба оказалась единственной в матче — хозяева одержали победу со счётом 1:0.

В среду, 9 сентября, тольяттинцы сыграют со СКА на выезде.