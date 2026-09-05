ХК "ЦСК ВВС" в первом матче сезона потерпел поражение от "Бурана"

ХК "ЦСК ВВС" открыл новый сезон выездным матчем против "Бурана" и уступил хозяевам со счетом 1:2, сообщает пресс-служба "летчиков".
В первом периоде воронежская команда открыла счет, реализовав большинство. ЦСК ВВС ответил во второй двадцатиминутке, когда Лев Сальников после передач Ильи Кудряшова и Айдара Галимова отправил шайбу в ворота и восстановил равенство.
В третьем периоде "Буран" вновь вышел вперед, также воспользовавшись численным преимуществом.
Несмотря на непростую ситуацию с удалениями, "Летчики" продолжали играть до конца и не отказались от попыток сравнять счет. Итог матча — 2:1 в пользу хозяев.
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