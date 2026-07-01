Защитник Арсен Таймазов продолжит карьеру в ХК "Лада"

Защитник Арсен Таймазов продолжит карьеру в "Ладе", сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

20-летний защитник начинал заниматься хоккеем во Владикавказе. На уровне МХЛ Таймазов провел 104 матча с результатом 17 (3+14) очков и показателем полезности "+21". Габаритный игрок обороны (194/97) заблокировал 170 бросков - более полутора за матч. На уровне ВХЛ защитник дебютировал в составе казанского "Барса": за 77 матчей он набрал 7 (1+6) очков, заблокировал 59 бросков и провел 74 силовых приема.

Также на счету Таймазова 18 матчей в КХЛ, 16 блокировок и 12 силовых приемов. По ходу минувшего сезона Арсен на правах аренды перешел в "Ладу". В составе тольяттинской команды защитник забросил две шайбы.