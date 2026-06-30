Самарский вратарь вошел в состав американского клуба Tampa Bay Lightning

Команда Национальной хоккейной лиги Tampa Bay Lightning выбрала на драфте 2026 г. 18-летнего вратаря Степана Шурыгина.

Уроженец Самары, воспитанник ЦСК ВВС в прошлом сезоне играл за "Сагино Спирит" из Хоккейной лиги Онтарио. Выбран под общим 186-м номером в шестом раунде драфта, сообщает пресс-служба американского клуба.

Шурыгин был основным вратарем "Сагино" в прошлом сезоне и показал результат 24-27-7 с процентом отраженных бросков 0,888. Он сыграл в 59 матчах — больше, чем любой другой вратарь Хоккейной лиги Онтарио, и сделал 1704 сейва — лучший результат в лиге.

До "Сагино" спортсмен провел три предыдущих сезона в России: в пермском "Молоте" и системе подмосковного "Химика".