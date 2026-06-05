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Хоккейная "Лада" подписала нападающего Павла Кудрявцева и защитника Владислава Леонтьева

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" подписал контракты с нападающим Павлом Кудрявцевым и защитником Владиславом Леонтьевым, сообщает пресс-служба клуба.

Павел Кудрявцев — воспитанник ярославской школы хоккея. Последние 4 сезона нападающий играл за "Динамо" Москва. В КХЛ он провел 394 матча, набрал 117 (59+58) очков и имеет показатель полезности "+19". Форвард является  обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025) в составе московского "Динамо".

В сезоне 18/19 в рамках договора о сотрудничестве с "Локомотивом" Павел отправился в "Ладу". За 9 игр в ВХЛ нападающий забросил 2 шайбы и отдал 1 передачу.

Нападающий подписал односторонний контракт на один сезон.

Воспитанник саратовского "Кристалла" Владислав Леонтьев провел в КХЛ 180 игр и набрал и 32 (6+26) очка. Габараитный игрок обороны (192/98) провел 253 силовых приема и заблокировал 367 бросков 171 из которых — в сезоне 2024/2025. Владислав защищал цвета "Нефтехимика" и стал лучшим защитником по этому показателю. Благодаря чему был вызван в сборную "Россия 25", за которую Владислав сыграл 2 матча и забросил 1 шайбу.

Одностороннее соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

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