ХК "Лада" продлил контракты с четырьмя игроками

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Хоккейный клуб "Лада" продлил контракты с нападающими Данилой Дяденькиным, Евгением Грошевым, Владиславом Червоненко, а также с защитником Егором Морозовым, сообщает пресс-служба клуба. Дяденькин и Морозов останутся в системе "Лады" еде на два сезона, Грошев и Червоненко — на один.

Прошлый сезон Данила Дяденькин сыграл 20 игр в КХЛ за "Ладу", отметился двумя шайбами и одной передачей. В ВХЛ за ЦСК ВВС нападающий сыграл 33 игры в регулярном чемпионате и набрал 15 (6+9) очков. В борьбе за Кубок Чемпиона России сезона 2025-2026 Данила сыграл шесть матчей и набрал 5 (2+3) результативных баллов.

Евгений Грошев сыграл 39 игр в КХЛ за "Ладу", отметился четырьмя шайбами и тремя передачами. В ВХЛ за ЦСК ВВС спортсмен сыграл 21 игру в регулярном чемпионате и набрал 6 (5+1) очков. В борьбе за Кубок Чемпиона России сезона 2025-2026 Евгений сыграл шесть матчей и набрал 3 (2+1) результативных балла.

Владислав Червоненко в прошлом сезоне Владислав Червоненко сыграл 22 игры в КХЛ за "Ладу" и отметился одной голевой передачей. В ВХЛ за ЦСК ВВС нападающий сыграл 25 игр в регулярном чемпионате и набрал 5 (1+4) очков. В борьбе за Кубок Чемпиона России сезона 2025-2026 Владислав сыграл шесть матчей и набрал 2 (1+1) результативных балла.

Егор Морозов в прошлом сезоне сыграл 23 игры в КХЛ за "Ладу" и отметился одной шайбой и пятью передачами. В ВХЛ за ЦСК ВВС защитник сыграл 23 игры в регулярном чемпионате и набрал 12 (4+8) очков. В борьбе за Кубок Чемпиона России сезона 2025-2026 Егор сыграл шесть матчей и набрал 3 (0+3) результативных балла.

