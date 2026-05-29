ХК "Лада" продлил контракты с четырьмя игроками

Хоккейный клуб "Лада" продлил контракты с нападающими Данилой Дяденькиным, Евгением Грошевым, Владиславом Червоненко, а также с защитником Егором Морозовым, сообщает пресс-служба клуба. Дяденькин и Морозов останутся в системе "Лады" еде на два сезона, Грошев и Червоненко — на один.
Прошлый сезон Данила Дяденькин сыграл 20 игр в КХЛ за "Ладу", отметился двумя шайбами и одной передачей. В ВХЛ за ЦСК ВВС нападающий сыграл 33 игры в регулярном чемпионате и набрал 15 (6+9) очков. В борьбе за Кубок Чемпиона России сезона 2025-2026 Данила сыграл шесть матчей и набрал 5 (2+3) результативных баллов.
Евгений Грошев сыграл 39 игр в КХЛ за "Ладу", отметился четырьмя шайбами и тремя передачами. В ВХЛ за ЦСК ВВС спортсмен сыграл 21 игру в регулярном чемпионате и набрал 6 (5+1) очков. В борьбе за Кубок Чемпиона России сезона 2025-2026 Евгений сыграл шесть матчей и набрал 3 (2+1) результативных балла.
Владислав Червоненко в прошлом сезоне Владислав Червоненко сыграл 22 игры в КХЛ за "Ладу" и отметился одной голевой передачей. В ВХЛ за ЦСК ВВС нападающий сыграл 25 игр в регулярном чемпионате и набрал 5 (1+4) очков. В борьбе за Кубок Чемпиона России сезона 2025-2026 Владислав сыграл шесть матчей и набрал 2 (1+1) результативных балла.
Егор Морозов в прошлом сезоне сыграл 23 игры в КХЛ за "Ладу" и отметился одной шайбой и пятью передачами. В ВХЛ за ЦСК ВВС защитник сыграл 23 игры в регулярном чемпионате и набрал 12 (4+8) очков. В борьбе за Кубок Чемпиона России сезона 2025-2026 Егор сыграл шесть матчей и набрал 3 (0+3) результативных балла.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!