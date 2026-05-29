Главой города Новокуйбышевск избрана Виктория Каткова

29 мая на внеочередном заседании думы г.о. Новокуйбышевск принято решение об избрании главой города Виктории Катковой. Пленарному заседанию депутатского корпуса предшествовало заседание конкурсной комиссии под председательством спикера Самарской губернской думы, академика РАН Геннадия Котельникова.

Документы на конкурсный отбор поступили от пяти кандидатов. По результатам индивидуальных собеседований с претендентами, оценки их профессионального уровня и соответствия квалификационным требованиям к должности градоначальника комиссия представила на рассмотрение новокуйбышевских депутатов две кандидатуры: первого заместителя главы городского округа - руководителя аппарата администрации г. о. Новокуйбышевск Виктории Катковой и директора физкультурно-оздоровительного комплекса "Октан" Романа Полубоярова, - рекомендовав к избранию Викторию Каткову.

На внеочередном заседании Думы г. о. Новокуйбышевск в присутствии председателя областного парламента Геннадия Котельникова, министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркина, министра внутренней политики Самарской области Александра Кузнецоваи врио главы г. о. Новокуйбышевск Максима Девятова кандидаты представили свои концепции перспективного развития муниципалитета, рассказали о своем видении дальнейшего роста социально-экономических показателей города и улучшения благополучия его жителей.

Новым городским главой была избрана Виктория Каткова, чью кандидатуру рекомендовал губернатор Вячеслав Федорищев. Виктория Анатольевна имеет значительный опыт работы на руководящих должностях. Она длительное время работала в администрации города Новокуйбышевск, руководила Государственной жилищной инспекцией Самарской области, была первым заместителем главы м. р. Волжский.

На заседании Думы в торжественной обстановке градоначальник принесла присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий главы городского округа Новокуйбышевск Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения городского округа Новокуйбышевск Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законодательство, Устав городского округа Новокуйбышевск Самарской области, иные муниципальные правовые акты городского округа Новокуйбышевск Самарской области".

Председатель Думы г. о. Новокуйбышевск Сергей Лукин вручил новому мэру символ высшего должностного лица города - знак главы г. о. Новокуйбышевск, и пожелал плодотворной работы на благо жителей.

Слова поздравления от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева новому градоначальнику передал региональный министр внутренней политики Александр Кузнецов. В приветственном адресе главы региона говорится: "Новокуйбышевск играет важную роль в развитии экономики, транспортной инфраструктуры, образования, культуры и спорта Самарской области и всей страны. Вам многое предстоит сделать для дальнейшего развития муниципалитета. Среди ключевых задач - строительство жилья, ремонт дорог и социальных объектов, благоустройство дворов и общественных пространств, повышение инвестиционной привлекательности городского округа, уровня и качества жизни граждан. При этом особое внимание - комплексной поддержке наших воинов - участников специальной военной операции и их семей. Уверен, что Ваш управленческий талант, богатый опыт работы, профессионализм и трудолюбие позволят добиться всех поставленных целей".

Поздравляя Викторию Каткову с избранием, Геннадий Котельников выразил уверенность в том, что при поддержке депутатов думы г.о. Новокуйбышевск и во взаимодействии с законодательными и исполнительными органами региона, с опорой на общественный актив она справится с поставленными задачами. "Впервые в истории Новокуйбышевска город возглавила женщина. Виктория Анатольевна - опытный руководитель, она многие годы на разных должностях работала в администрации города, возглавляла Государственную жилищную инспекцию. И сегодня она представила членам конкурсной комиссии и депутатам думы очень грамотную, выверенную программу развития города, с четкими цифрами и прогнозами", - отметил спикер Губернской думы.

В ответном слове Виктория Каткова высказала слова благодарности за оказанное доверие и заверила, что и впредь будет прикладывать максимум усилий для процветания Новокуйбышевска, для улучшения качества жизни своих земляков: "Уверена, что именно все вместе мы справимся. Задача одна - победить. Это не только про СВО - это про наш город. Победить - значит сделать его намного лучше. А мы помним те времена, когда наш город был первым. И так будет".

В числе своих приоритетных задач на ближайшую перспективу руководитель муниципалитета назвала поддержку участников СВО и членов их семей, воспитание патриотизма и обеспечение безопасности жителей Новокуйбышевска, укрепление экономических показателей и финансовой устойчивости города, улучшение экологической обстановки, реализацию проектов в рамках программы "Народный бюджет" и создание комфортной среды для жизни, содействие развитию системы здравоохранения, а также модернизацию и совершенствование транспортной инфраструктуры.