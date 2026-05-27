Губернатор Самарской области 27 мая посетил "Тольяттикаучук" и Тольяттинский госуниверситет

В среду, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Тольятти. В первой половине дня глава региона посетил "Тольяттикаучук" и Тольяттинский государственный университет, вручил награды в преддверии Дня химика, а также проконтролировал ход работ по реконструкции Центральной площади.

"Тольяттикаучук" входит в структуру Группы "Татнефть" и является одним из крупнейших предприятий России по выпуску синтетических каучуков, сырья для шин и резинотехнических изделий. Губернатор посетил производственные площадки, осмотрел цеха, пообщался с сотрудниками завода. С генеральным директором "Тольяттикаучука" Юрием Морозовым обсудили текущую ситуацию на предприятии, планы его развития. 

"Отдельное внимание уделили вопросу обеспечения безопасности. Там, где требуется, обязательно окажем поддержку", — сказал Вячеслав Федорищев.

В Тольяттинском государственном университете Вячеслав Федорищев  ознакомился с лабораториями, где вуз ведет совместную работу со своими стратегическими партнерами — ведущими промышленными предприятиями  Самарской области. Здесь проводят различные научные изыскания и эксперименты, изучают химические технологии,   используются современное оборудование и методики, готовят специалистов. 

"База развития химической промышленности  —  связь производства и науки. Главное, что все подчинено потребностям крупнейших предприятий Самарской области и задачам реального сектора экономики, — отметил губернатор. — Поговорил со студентами. Ребята очень довольны созданными условиями. Радует, что они связывают свое будущее с нашим регионом. Ректор ТГУ Михаил Криштал рассказал о перспективах развития этого важнейшего направления — будем помогать". 

В ДК "Тольятти" сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню химика, который будет отмечаться 31 мая. Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов отрасли, а также вручил государственные награды заслуженным работникам.

"Большая честь сегодня быть здесь с вами и поздравить с приближающимся профессиональным праздником — Днем химика. Отрасль, в которой вы трудитесь, это один из важнейших секторов экономики не только для Самарской области, но и для всей страны. Президент России Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал значимость развития как базовых отраслей химии, так и новых, которые появляются, — сказал губернатор. — Национальный проект "Новые материалы и химия", который утвержден Президентом, направлен на то, чтобы создавать новые продукты. И здесь, в Тольятти, новые продукты будут создаваться. Это основа нашей уверенности, что все, кто трудится в отрасли, будущие специалисты, видят свою востребованность в профессии".  

Глава региона отдельно поблагодарил ветеранов химической промышленности. 

"Благодарю всех ветеранов отрасли, которые десятилетия своей жизни отдали этому важнейшему направлению и тем, кто продолжает трудиться, передает свой опыт, знания. Это по-настоящему важнейшая составляющая успеха наших крупных химических предприятий, — отметил Вячеслав Федорищев. — Правительство Самарской области, видя динамику предприятий, по-настоящему гордится тем подходом, который практикуется от руководящего состава до каждого специалиста на наших крупнейших химических предприятиях".

Также вместе с главой Тольятти Ильей Сухих губернатор проконтролировал ход работ по реконструкции Центральной площади. Проект включает масштабное обновление территории, строительство фонтана и амфитеатра со смотровой площадкой, благоустройство, а также создание комфортной зоны отдыха.   Открытие запланировано на начало осени. "Работы идут в графике, привлечено много специалистов, подрядчик — ответственная компания. Уверен, что, скоро для всех жителей и гостей города в Тольятти будет открыт по-настоящему уникальный, знаковый объект".  

