Готовность станции "Театральная" составляет 80%

В субботу, 13 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел выездное совещание на территории строящейся станции метро "Театральная".

Об этом губернатор сообщил в своем канале в Мах.

"С профильными министрами, мэрией, подрядчиками обсудили комплексное благоустройство прилегающей территории", — написал Федорищев.

Губернатор дал ряд поручений. Минграду совместно с минстроем и администрацией города необходимо подготовить концепцию благоустройства территории вокруг "Театральной", неразрывно связанной с Самарским академическим театром оперы и балета.

Мэрии и министерству ЖКХ обеспечить приведение в надлежащее состояние фасадов домов по ул. Галактионовская (от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская).

Синхронизировать мероприятия по благоустройству с графиком завершения строительства станции и восстановления транспортной инфраструктуры прилегающих улиц.

"Благоустройство должно стать логичным продолжением масштабного инфраструктурного проекта и гармонично вписать станцию в облик города.

На данный момент строительная готовность станции — 80%", — резюмировал Федорищев.