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Губернатор Власть и политика

Готовность станции "Театральная" составляет 80%

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел выездное совещание на территории строящейся станции метро "Театральная".

Об этом губернатор сообщил в своем канале в Мах. 

"С профильными министрами, мэрией, подрядчиками обсудили комплексное благоустройство прилегающей территории", — написал Федорищев.

Губернатор дал ряд поручений. Минграду совместно с минстроем и администрацией города необходимо подготовить концепцию благоустройства территории вокруг "Театральной", неразрывно связанной с Самарским академическим театром оперы и балета.

Мэрии и министерству ЖКХ обеспечить приведение в надлежащее состояние фасадов домов по ул. Галактионовская (от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская).

Синхронизировать мероприятия по благоустройству с графиком завершения строительства станции и восстановления транспортной инфраструктуры прилегающих улиц.

"Благоустройство должно стать логичным продолжением масштабного инфраструктурного проекта и гармонично вписать станцию в облик города. 

На данный момент строительная готовность станции — 80%", — резюмировал Федорищев.

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