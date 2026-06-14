Готовность станции "Театральная" составляет 80%

В субботу, 13 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел выездное совещание на территории строящейся станции метро "Театральная".
Об этом губернатор сообщил в своем канале в Мах.
"С профильными министрами, мэрией, подрядчиками обсудили комплексное благоустройство прилегающей территории", — написал Федорищев.
Губернатор дал ряд поручений. Минграду совместно с минстроем и администрацией города необходимо подготовить концепцию благоустройства территории вокруг "Театральной", неразрывно связанной с Самарским академическим театром оперы и балета.
Мэрии и министерству ЖКХ обеспечить приведение в надлежащее состояние фасадов домов по ул. Галактионовская (от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская).
Синхронизировать мероприятия по благоустройству с графиком завершения строительства станции и восстановления транспортной инфраструктуры прилегающих улиц.
"Благоустройство должно стать логичным продолжением масштабного инфраструктурного проекта и гармонично вписать станцию в облик города.
На данный момент строительная готовность станции — 80%", — резюмировал Федорищев.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит