В Самарской области впервые пройдет всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди работников ГИМС МЧС России

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С 3 по 7 августа в Тольятти (отель "Лада-Резорт", ул. Лесопарковое шоссе, 55) состоится XIX всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Самарская область впервые принимает масштабное соревнование. В них примут участие 8 команд-победителей ГИМС МЧС из федеральных округов России.