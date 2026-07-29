Жители Самарской области могут принять участие в Чемпионате болельщиков

В приложении "Госуслуги Карта болельщика" стартовал собственный чемпионат для болельщиков. Посещайте футбол с Картой болельщика, угадывайте исходы матчей и выигрывайте призы.
Главный приз по итогам сезона 2026/2027 Чемпионата Российской Премьер Лиги – электромобиль с Алисой и сервисами Яндекса. А также возможность встретиться с главным тренером сборной России, получить личное видеообращение от игрока сборной России, выиграть абонементы на все домашние матчи клуба-участника РПЛ и множество других призов и подарков от РФС и партнёров.
Как участвовать:
• Скачайте приложение "Госуслуги Карта болельщика";
• Оформите карту болельщика;
• Перейдите в раздел "Чемпионат";
• Авторизуйтесь на портале loyalty.rfs.ru — для получения призов и участия в программе лояльности.
За что можно заработать очки:
Посещение стадиона — 10 очков, вместе с ребёнком — 20 очков;
Верный прогноз исхода матча — 10 очков;
Правильные ответы на викторины о футболе — до 15 очков.
"Госуслуги Карта болельщика" — это приложение, в котором можно оформить Карту болельщика для комфортного и безопасного посещения футбольных матчей, посмотреть турнирную таблицу и купить билеты. Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги. Сезон РПЛ 2026/2027 стартует 24 июля 2026 года. Матчи проходят в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростовской области, Краснодарском крае, Калининградской области, Татарстане, Чечне, Самарской области, Оренбургской области, Дагестане, Воронежской области.
Развитие цифровых сервисов для граждан, включая приложение "Госуслуги Карта болельщика", осуществляется в рамках национального проекта "Экономика данных", реализуемого по решению Президента Российской Федерации В. В. Путина. Проект направлен на создание современной и удобной цифровой инфраструктуры, обеспечивающей доступность государственных услуг для всех категорий граждан.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!