Жители Самарской области могут принять участие в Чемпионате болельщиков

В приложении "Госуслуги Карта болельщика" стартовал собственный чемпионат для болельщиков. Посещайте футбол с Картой болельщика, угадывайте исходы матчей и выигрывайте призы.

Главный приз по итогам сезона 2026/2027 Чемпионата Российской Премьер Лиги – электромобиль с Алисой и сервисами Яндекса. А также возможность встретиться с главным тренером сборной России, получить личное видеообращение от игрока сборной России, выиграть абонементы на все домашние матчи клуба-участника РПЛ и множество других призов и подарков от РФС и партнёров.

Как участвовать:

• Скачайте приложение "Госуслуги Карта болельщика";

• Оформите карту болельщика;

• Перейдите в раздел "Чемпионат";

• Авторизуйтесь на портале loyalty.rfs.ru — для получения призов и участия в программе лояльности.

За что можно заработать очки:

Посещение стадиона — 10 очков, вместе с ребёнком — 20 очков;

Верный прогноз исхода матча — 10 очков;

Правильные ответы на викторины о футболе — до 15 очков.

"Госуслуги Карта болельщика" — это приложение, в котором можно оформить Карту болельщика для комфортного и безопасного посещения футбольных матчей, посмотреть турнирную таблицу и купить билеты. Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги. Сезон РПЛ 2026/2027 стартует 24 июля 2026 года. Матчи проходят в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростовской области, Краснодарском крае, Калининградской области, Татарстане, Чечне, Самарской области, Оренбургской области, Дагестане, Воронежской области.

Развитие цифровых сервисов для граждан, включая приложение "Госуслуги Карта болельщика", осуществляется в рамках национального проекта "Экономика данных", реализуемого по решению Президента Российской Федерации В. В. Путина. Проект направлен на создание современной и удобной цифровой инфраструктуры, обеспечивающей доступность государственных услуг для всех категорий граждан.