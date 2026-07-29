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Общество

С начала года более 2 000 литров нелегального алкоголя изъято из оборота в Самарской области

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжаются системные контрольные мероприятия по пресечению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. С начала 2026 г. специалисты регионального министерства промышленности и торговли изъяли более двух тысяч литров незаконной алкогольной продукции.

Фото: Александра Белова

По вступившим в законную силу решениям судебных инстанций вся изъятая алкогольная продукция передается уполномоченной Росалкогольтабакконтролем организации и направляется на полное уничтожение.

Результаты работы за первое полугодие 2026 г. свидетельствуют о бескомпромиссной позиции надзорных органов: в отношении 26 правонарушителей составлен 51 протокол об административных правонарушениях, выдано 17 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, наложены административные штрафы на сумму 2,5 млн рублей.

Очередным этапом рейдовой работы стала контрольная закупка в Тольятти. Специалисты Минпромторга проверили магазин "Продукты 24", расположенный по адресу: ул. Ушакова, д. 40 (деятельность осуществляет индивидуальный предприниматель).

В ходе контрольных мероприятий факт нелегальной торговли подтвердился. Из незаконного оборота на месте изъяли 95,4 л алкогольной продукции. В отношении предпринимателя возбуждено производство об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и Законом Самарской области № 115-ГД.

"Контроль за оборотом алкогольной продукции остается нашим безусловным приоритетом. Борьба с нелегальным рынком — это прежде всего вопрос защиты жизни и здоровья жителей Самарской области. Мы продолжим регулярные проверочные мероприятия и будем применять максимально жесткие меры к нарушителям вплоть до полного пресечения незаконной деятельности", — подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Министерство промышленности и торговли Самарской области напоминает: эффективное пресечение нелегальной торговли возможно при активном участии общественности.
Если вам стало известно о фактах незаконной продажи алкоголя, сообщайте об этом на круглосуточную горячую линию: ☎ 8 (846) 2000-123

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