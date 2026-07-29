Стало известно, где временно отключат свет 30 и 31 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

30.07.2026 года с 11-00 до 20-00 (местного времени):

Куйбышевский район:

п. Совхоз Кряж (ул. Центральная д. 1-19)

30.07.2026 года с 11-00 до 20-00 (местного времени):

Куйбышевский район:

Квартал ПСХ ЗИМ

30.07.2026 года с 11-00 до 20-00 (местного времени):

Куйбышевский район:

п. Песчаная Глинка

30.07.2026 года с 11-00 до 20-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Преображенка

30.07.2026 года с 11-00 до 20-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Лопатино

30.07.2026 года с 11-00 до 20-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Яицкое

30.07.2026 года с 11-00 до 20-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Новоберезовский

30.07.2026 года с 11-00 до 20-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Березки

30.07.2026 года с 11-00 до 20-00 (местного времени):

Волжский район:

жилой массив Рубежный

30.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Гражданский

30.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Соляниха

30.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Дмитриевка (ул. Гражданская)

30.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (ул. Овражная, ул. Маковкина)

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Центральная, ул. Нагорная).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).

30.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Кондурчинский (ул. Рабочая, ул. Новая).

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлый Ключ (ул. Центральная).

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени)

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача).

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Квартал 8).

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Мухутдинова).

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Хорошенькое (Центральная).

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Крутогорки

30.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Вишневая, ул. Яблоневая).

30.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка

30.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Трубетчино

30.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Дружба

30.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Почтовая)

30.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Орловка

30.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

30.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

30.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Орлянка

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Кондурчинский (ул. Рабочая, ул. Новая).

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Светлый Ключ (ул. Центральная).

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача).

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (Квартал 8).

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Мухутдинова).

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

31.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

Хорошенькое (ул. Центральная).

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Крутогорки

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Вишневая, ул. Яблоневая).

31.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

31.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

31.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Орлянка

31.07.2026 года с 11-00 до 11:10 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

31.07.2026 года с 11-00 до 11:10 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

31.07.2026 года с 11-00 до 11:10 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

31.07.2026 года с 11-00 до 11:10 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское

31.07.2026 года с 14-00 до 14:10 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

31.07.2026 года с 14-00 до 14:10 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

31.07.2026 года с 14-00 до 14:10 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

31.07.2026 года с 14-00 до 14:10 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское

31.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Орловка

31.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени)

Елховский район:

с. Тёплый Стан

31.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Семеновка

31.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

СДТ Огонек-1

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (зона Удача)

31.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кочкари

31.07.26г. с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Климушкина, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Дорожная, ул. Тополиная, ул. Менжинского, ул. Советская, ул. Ремнёва, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Заречная. Здание администрации, школа, детсад, больница).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.