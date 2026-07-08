Энергетики сообщили, где отключат свет 9 и 10 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

09.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Сенькино

09.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Нижняя Быковка

09.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шабаловка

09.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Средняя Быковка

09.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Сенькино

09.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Суркино

09.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новое Суркино

09.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Васильевка

09.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Аделаидовка

09.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Новое поле

09.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Вязовка

09.07.2026 года с 08-00 до 19-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Прокопенки

09.07.2026 года с 08-30 до 09-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец

09.07.2026 года с 08-30 до 09-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Аскулы

09.07.2026 года с 08-30 до 09-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Березовый Солонец

09.07.2026 года с 08-30 до 09-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Брусяны

09.07.2026 года с 08-30 до 09-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Малая Рязань

09.07.2026 года с 08-30 до 09-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Севрюкаево

09.07.2026 года с 08-30 до 09-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кармалы

09.07.2026 года с 08-30 до 09-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово

09.07.2026 года с 08-30 до 09-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Лбище

09.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Покровка (ул. Центральная, ул. Озерная)

09.07.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Степная, ул. Соловьиная, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Мельничная, ул. Свободы, ул. Крестьянская, ул. Скитальская, ул. Карла Липленхта, ул. Набережная, ул. Волжская, ул. Глотова, ул. Ленинская, ул. Свободная, ул. Пролетарская, пер. Ленинский, ул. Садовая);

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян

09.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Юмратка (ул. Малая).

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

09.07.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Заречная, ул. Ленина)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесной поселок, ул. Советская)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Лопатино (ул. Владимирская)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Липовая)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Крутогорки

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Дорожная)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Шоссейная)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Никонова)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Южная)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Советская, ул. Совхозная)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая, ул. Рощинская)

09.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян

09.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Школьная)

10.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Центральная, ул. Луговая).

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Заречная, ул. Ленина)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесной поселок, ул. Советская)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Лопатино (ул. Владимирская)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Липовая)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Крутогорки

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Дорожная)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Шоссейная)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Никонова)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Южная)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Советская, ул. Совхозная)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая, ул. Рощинская)

10.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

10.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Нижняя Быковка

10.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шабаловка

10.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Средняя Быковка

10.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)

10.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Суркино

10.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новое Суркино

10.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Васильевка

10.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Аделаидовка

10.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Новое поле

10.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Вязовка

10.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)

10.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Новый Сарбай (ул. Колхозная)

10.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Рождествено (ул. Крестьянская)

10.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Новоалександровка ул. Центральная

10.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань ул. Казанская, ул. Пушкина

10.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Иртышская, ул. Бутырская, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Шоссейная, ул. Южная)

10.07.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Дергачи

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.