Стало известно, где отключат свет с 30 мая по 2 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

30.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Луговая, ул. 2я Луговая);

с. Сосновка (ул. Центральная, ул. Советская, ул. Юбилейная);

31.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновка (ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Советская);

с. Подстепки (ул. Маршала Жукова, ул. Саратовская, ул. Сказочная, ул. Энтузиастов, ул. Нагорная);

01.06.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Нугайка

01.06.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Красный Мост

01.06.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Алькино (ул. Учительская, ул. Молодежная, ул. Советская)

01.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коноваловка (ул. Нижне-Ленинская)

01.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Пензино (ул. Шоссейная, ул. Советская, ул. Самарская, ул. Зеленая, ул. Аграрная)

01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Сухолиния, ул. Батаева).

01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (ул. Совхозная, ул. Студеная).

01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Трухмянка (ул. Луговая, ул. Новая).

01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Ананьевых, ул. Бариновых, ул. Ануфриевых, ул. Ведерниковых, ул. Долматовых, ул. Бабушкиных, ул. Агафоновых, ул. Воробьевых).

01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Садовая, ул. Дачная, ул. 70 лет Октября, ул. ул. Светлая, ул. Солнечная, ул. Юбилейная).

01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая).

01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Горелый Хутор

01.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Самарская область Елховский район:

с. Никитинка

01.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Лесная).

01.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

01.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

01.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Зелёная роща

01.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Андреевка

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Борискино-Игар (ул. Северная, ул. Центральная, ул. Тарынвар, ул. Садовая, ул. Церковная, ул. Школьная, ул. Пионерская, ул. Верхняя, ул. Молодежная, ул. Льва Толстого, ул. Гагарина).

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Зеленый ключ (ул. Заречная, ул. Центральная).

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Горького, Сидюкова, ул. Жукова, ул. Заречная, ул. Нагорная, ул. Красноармейская).

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Чувашское Абдикеево (ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Садовая).

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ойкино (ул. Центральная, ул. Солнечная).

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старое Резяпкино (ул. Центральная, ул. Черемшанская, ул. Мирная, ул. Молодежная).

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Усакла (ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Речная, ул. Нагорная).

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Северный ключ

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Клявлино (ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Черемшанская).

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ерыкла (ул. Школьная, ул. Октябрьская, ул. Советская).

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Средняя речка

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Дурасово (ул. Преображенская, ул. Центральная).

02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

ст. Клявлино (ул. Жукова).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.