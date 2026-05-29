Стало известно, где отключат свет с 30 мая по 2 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
30.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Выселки (ул. Луговая, ул. 2я Луговая);
30.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновка (ул. Центральная, ул. Советская, ул. Юбилейная);
31.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Сосновка (ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Советская);
31.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Подстепки (ул. Маршала Жукова, ул. Саратовская, ул. Сказочная, ул. Энтузиастов, ул. Нагорная);
01.06.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Нугайка
01.06.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Красный Мост
01.06.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Алькино (ул. Учительская, ул. Молодежная, ул. Советская)
01.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Коноваловка (ул. Нижне-Ленинская)
01.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Пензино (ул. Шоссейная, ул. Советская, ул. Самарская, ул. Зеленая, ул. Аграрная)
01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Сухолиния, ул. Батаева).
01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новый Буян (ул. Совхозная, ул. Студеная).
01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Трухмянка (ул. Луговая, ул. Новая).
01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский (ул. Ананьевых, ул. Бариновых, ул. Ануфриевых, ул. Ведерниковых, ул. Долматовых, ул. Бабушкиных, ул. Агафоновых, ул. Воробьевых).
01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Садовая, ул. Дачная, ул. 70 лет Октября, ул. ул. Светлая, ул. Солнечная, ул. Юбилейная).
01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Колодинская).
01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Береговая).
01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
01.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Горелый Хутор
01.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Самарская область Елховский район:
с. Никитинка
01.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Успенка (ул. Лесная).
01.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Новая Орловка
01.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Орловка
01.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
ДНТ Зелёная роща
01.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Андреевка
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Борискино-Игар (ул. Северная, ул. Центральная, ул. Тарынвар, ул. Садовая, ул. Церковная, ул. Школьная, ул. Пионерская, ул. Верхняя, ул. Молодежная, ул. Льва Толстого, ул. Гагарина).
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Зеленый ключ (ул. Заречная, ул. Центральная).
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Черный Ключ (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Горького, Сидюкова, ул. Жукова, ул. Заречная, ул. Нагорная, ул. Красноармейская).
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Чувашское Абдикеево (ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Садовая).
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Ойкино (ул. Центральная, ул. Солнечная).
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старое Резяпкино (ул. Центральная, ул. Черемшанская, ул. Мирная, ул. Молодежная).
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Усакла (ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Речная, ул. Нагорная).
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Северный ключ
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Клявлино (ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Черемшанская).
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Ерыкла (ул. Школьная, ул. Октябрьская, ул. Советская).
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Средняя речка
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Дурасово (ул. Преображенская, ул. Центральная).
02.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
ст. Клявлино (ул. Жукова).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
