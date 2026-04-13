Стало известно, где отключат свет с 14 по 17 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь (ул. Озерная, ул. Шоссейная)

14.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Взгорье

14.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новозаборовский

14.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Песчаный

14.04.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка

14.04.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Ильменёвский

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Поплавский

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Лебяжий

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Круглинский

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Красная Самарка

14.04.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Степановка ул. Юбилейная, ул. Центральная

14.04.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Александровка ул. Специалистов

14.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Куйбышевский (ул. Садовая)

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино СДТ

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Песчаная, ул. Лесная)

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Завод им Тарасова, Грачевский массив

14.04.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой, зона Удача, КМЗ им Ленина

14.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Кооперативная, ул. Лесная, ул. Рабочая)

14.04.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

15.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Куйбышевский (ул. Садовая)

15.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Первокоммунарский (ул. Школьная)

15.04.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Староганькино (ул. Центральная)

15.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Молодёжная)

15.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Песчаная, ул. Лесная).

15.04.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Волчки, ул. Сиреневая, ул. Центральная, ул. Банная, ул. Больничная).

15.04.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой, зона Удача, КМЗ им Ленина

15.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Придорожная, ул. Липовая, ул. Рябиновая, ул. Кленовая).

15.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Кооперативная, ул. Лесная, ул. Рабочая).

16.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево

17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан

17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

17.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Макарова, пр. Мичурина, пр. Челюскина, ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Вечканова, ул. Ведяшева, ул. Южная, ул. Советская, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Мира)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.