Стало известно, где отключат свет с 6 по 10 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

06.04.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Исаково

06.04.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Атамановский

06.04.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Безречье

06.04.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Большое Алдаркино (ул. Советская, ул. Садовая)

06.04.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Карабаевка

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Грачевский массив СНТ Завод им Тарасова

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Лесная, ул. Висловская, ул. Красноярская).

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. М. Каменка (ул. Задуваловка, ул. Волчки, ул. Сиреневая, ул. Банная, ул. Больничная, ул. Центральная)

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Садовая, ул. Спортивная, ул. Дачная, ул. Комсомольская, ул. Гаражная, ул. Молодежная, ул. Липовая, ул. 70 лет Октября).

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Карьерная, ул. Сосновая, ул. Островок-2).

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина (п. Удача)

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Придорожная, ул. Липовая, ул. Рябиновая, ул. Кленовая).

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Автомобильная, ул. Садовая, ул. Дзержинского).

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Агафоновых, ул. Ведерниковых, ул. Долматовых, ул. Кузнецовых, ул. Бариновых, ул. Бабушкиных, ул. Воробьевых, ул. Лукьяновых, ул. Ганиных, ул. Горбачевых)

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Никонова).

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (ул. Горная)

06.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка

06.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Клявлино (ул. Спортивная, ул. Больничная, ул. Черемшанская, ул. Молодежная)

06.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка (ул. Молодежная, ул. Подлесная, ул. Болотная, ул. Центральная, ул. Безводовка);

06.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла (ул. Молодежная, ул. Болотная, ул. Родничная, ул. Ермаковская, ул. Садовая, ул. Безводовка, ул. Тесная, ул. Центральная, ул. Сибирская).

06.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла (ул. Центральная).

06.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Ермаково (ул. Озёрная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Школьная, ул. Энергетиков, ул. Спортивная, ул. Тупиковая, ул. Набережная).

06.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чулпан (ул. Советская, ул. Набержная, ул. Центральная, ул. Нагорная, ул. Новая).

06.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Давлеткулово (ул. Восточная, ул. Западная, ул. Южная).

06.04.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Висла (пр. Тупиковый, пр. Специалистов, пр. Парковый, пр. Онежский,

ул. Космонавтов, ул. Хрящевская, ул. Прилесье, ул. Ученых, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Новая, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Осиновая, ул. Спортивная, ул. Автостроителей, ул. Самарская, ул. Вишневая, ул. Полевая, ул. Ленинградская, ул. Московская, ул. Белорусская)

06.04.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Белозерки (ул. Мира, ул. Западная, ул. Специалистов, ул. Щербакова)

06.04.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Бахилово (ул. Бахиловская, ул. Магистральная, ул. Советская)

06.04.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

ДНТ Новые Сады

06.04.2026 года с 09:00 до 13:00 местного времени

Приволжский район:

п. Новоспасский (ул. Победы, ул. Полевая, ул. Ленина, ул. Пушкина)

07.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее

07.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красные Дубки

07.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Никонова, ул. Озерная, ул. Коллективная)

08.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Куйбышева, ул. Пролетарская)

10.04.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Бузыцкого, ул. Солнечная, ул. Ефросинина, ул. Луговая, ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева, ул. Северная, ул. Заречная, ул. Вишневая, ул. Лесная, ул. Кирова, ул. Специалистов, ул. Кудашева)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.