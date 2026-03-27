16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Энергетика ТЭК

Стало известно, где энергетики временно отключат свет с 29 по 31 марта

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Ворошилова, ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Куйбышева, пер. Северный)

30.03.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новорепьевск

30.03.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Куропаткино

30.03.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Журавлевский

30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горелый Хутор

30.03.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Cергиевский район:

с. Захаркино (ул. Московская, переулок Пролетарский, ул. Пролетарская, ул. Садовая, ул. Сальникова)

30.03.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка (ул. Колхозная, ул. Центральная, ул. Речная).

30.03.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка (ул. Курская-Пензенская, ул. Рабочая, ул. Степная).

30.03.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет (ул. Сквозная)

30.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка (ул. Кольцова).

30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Дачная, ул. Центральная).

30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Луговая).

30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан (Школа, КУМС, Котельная)

31.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Специалистов, ул. Рыжова).

31.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка

31.03.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Молгачи (ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Полевая, ул. Молодежная)

31.03.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Кинель -Черкасский район:

с. Кабановка.

31.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское (ул. Комсомольская, ул. Центральная, ул. Интернациональная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5