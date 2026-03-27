Стало известно, где энергетики временно отключат свет с 29 по 31 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Ворошилова, ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Куйбышева, пер. Северный)

30.03.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новорепьевск

30.03.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Куропаткино

30.03.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Журавлевский

30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горелый Хутор

30.03.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Cергиевский район:

с. Захаркино (ул. Московская, переулок Пролетарский, ул. Пролетарская, ул. Садовая, ул. Сальникова)

30.03.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка (ул. Колхозная, ул. Центральная, ул. Речная).

30.03.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка (ул. Курская-Пензенская, ул. Рабочая, ул. Степная).

30.03.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет (ул. Сквозная)

30.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка (ул. Кольцова).

30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Дачная, ул. Центральная).

30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Луговая).

30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан (Школа, КУМС, Котельная)

31.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Специалистов, ул. Рыжова).

31.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка

31.03.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Молгачи (ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Полевая, ул. Молодежная)

31.03.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Кинель -Черкасский район:

с. Кабановка.

31.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское (ул. Комсомольская, ул. Центральная, ул. Интернациональная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.