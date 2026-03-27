Стало известно, где энергетики временно отключат свет с 29 по 31 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
29.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Русская Борковка (ул. Ворошилова, ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Куйбышева, пер. Северный)
30.03.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Новорепьевск
30.03.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Куропаткино
30.03.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Журавлевский
30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Горелый Хутор
30.03.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Cергиевский район:
с. Захаркино (ул. Московская, переулок Пролетарский, ул. Пролетарская, ул. Садовая, ул. Сальникова)
30.03.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нижняя Козловка (ул. Колхозная, ул. Центральная, ул. Речная).
30.03.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Сидоровка (ул. Курская-Пензенская, ул. Рабочая, ул. Степная).
30.03.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Комаро-Умет (ул. Сквозная)
30.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Елшанка (ул. Кольцова).
30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян (ул. Дачная, ул. Центральная).
30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Колодинская, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Луговая).
30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Шилан (Школа, КУМС, Котельная)
31.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак (ул. Специалистов, ул. Рыжова).
31.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка
31.03.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Молгачи (ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Полевая, ул. Молодежная)
31.03.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Кинель -Черкасский район:
с. Кабановка.
31.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Спасское (ул. Комсомольская, ул. Центральная, ул. Интернациональная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
