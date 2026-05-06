Стало известно, где в области временно отключат свет 7 и 8 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Любимая, ул. Советская, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Славянская, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Ново-Полевая, ул. Лунная, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Космическая, ул. Планетная, ул. Трудовая № 28, ул. Сказочная № 27, ул. Надежды, ул. Полевая, ул. Заветы Ильича, ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Набережная, ул. Чкалова, ул. Вознесенского, ул. Северная, ул. Садовая, ул. Загородная, ул. Краснопольская, пер. Автолюбителей, пер. Звонкий, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, пер. Школьный, пер. Сельский, пер. Сергеевский, проезд 1-й Алексеевский, проезд Добрый, проезд Новый)

07.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Западная)

07.05.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Домашка (ул. Антонова, ул. Самарская, пер. Базарный, ул. Садовая, ул. Братьев Летовых, ул. Большая, пер. Школьный, ул. Винновка, ул. Крестьянская, ул. Колхозная, ул. Домашкинская, ул. Шевченковская, ул. Молодёжная, ул. Советская, пер. Октябрьский, ул. Мельничная, пер. Озёрный, ул. Интернациональная, ул. Набережная)

07.05.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Александровка (ул. Александрова)

07.05.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Сосновка (ул. Сосновская)

07.05.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Грачёвка (ул. Полевая, ул. Некрасова, ул. Пролетарская, ул. Молодёжная)

07.05.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная)

07.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ср.Аверкино (ул. Спортивная)

07.05.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Садгород

07.05.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Чернигово

07.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Полудни (ул. Садовая)

07.05.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Советская, Жигулевский Артек, т/б Приволье, ООО Вольница, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная, ул. Красное поселение, ул. Ленина, ул. Нагорная, ул. Первомайская, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Степана Разина, ул. Центральная, ул. Строительная)

07.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Полевая);

07.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Винновка;

07.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новое Аделяково

07.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Сиделькино

07.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

д. Благодаровка

07.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Любовь Труда

07.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Редкая береза

07.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 линия)

07.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

СТ Мастрюково Жгиз (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная, ул. Дубравная)

07.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда СНТ Березовая Грива (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная, ул. Цветочная)

07.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Солнечная, ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая)

07.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Центральная)

07.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Рига (ул. Яблоневая, ул. Вишневая, ул. Оптимистов)

07.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина, зона п. Удача

07.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Олимпийская, ул. Полевая, ул. Яблоневая, ул. Дачная, ул. Степная, ул. Заречная, ул. Спортивная).

07.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

07.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

07.05.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Банная, ул. Больничная, ул. Волчки, ул. Задуваловка, ул. Сиреневая, ул. Центральная)

07.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая).

07.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Садовая)

07.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Завод им Тарасова, Грачевский массив

07.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крестьянская, ул. Рубежная, ул. Связистов, ул. Славянская, ул. Советская).

07.05.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДНТ "Светлопольские дачи" (ул. Комсомольская, ул. Еловая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Овражная, ул. Крайняя).

07.05.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Трухмянка (ул. Лесная Поляна, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Центральная).

07.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Ср.Солонцовка (ул. Озерная)

07.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Новая, ул. Советская, ул. Дорожная)

07.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Сиреневая, ул. Горная, ул. Центральная)

07.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Новая Деревня (пер. Дачный, ул. Нагорная Улица, ул. Новодеревенская, ул. Озерная Улица, ул. Лесная Улица, ДНТ Новые Сады, ДНТ Защитник)

07.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Семеновка, СДТ Огонек-1

07.05.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Грачевка

07.05.2026 года с 13-00 до 13-30 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Новотулка

07.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Федоровка (ул. Фрунзе)

07.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная дом)

08.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная дом)

08.05.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Грачевка

08.05.2026 года с 13-00 до 13-30 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Новотулка

08.05.2026 года с 09-00 до 17-00 года (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Полудни (ул. Садовая)

08.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ср.Аверкино (ул. Спортивная)

08.05.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кинель-Черкассы (ул. Казакова, ул. Майская, ул. Зубкова, ул. Тарабрина, ул. Мельница, ул. Дорожная)

08.05.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Тоузаково

08.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Полевая);

08.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Винновка;

08.05.2026 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красный Строитель

08.05.2026 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Безводовка

08.05.2026 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка

08.05.2026 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Красная Горка

08.05.2026 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский

08.05.2026 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Славкино

08.05.2026 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Шаровка

08.05.2026 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Калиновка

08.05.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Центральная).

08.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Рига (ул. Яблоневая, ул. Вишневая, ул. Оптимистов).

08.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина, зона п. Удача

08.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Олимпийская, ул. Полевая, ул. Яблоневая, ул. Дачная, ул. Степная, ул. Заречная, ул. Спортивная).

08.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

08.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

08.05.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Банная, ул. Больничная, ул. Волчки, ул. Задуваловка, ул. Сиреневая, ул. Центральная).

08.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая).

08.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка (ул. Садовая).

08.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Завод им Тарасова, Грачевский массив

08.05.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крестьянская, ул. Рубежная, ул. Связистов, ул. Славянская, ул. Советская)

08.05.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДНТ "Светлопольские дачи" (ул. Комсомольская, ул. Еловая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Овражная, ул. Крайняя)

08.05.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Трухмянка (ул. Лесная Поляна, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Центральная)

08.05.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Ср.Солонцовка (ул. Озерная)

08.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Новая, ул. Советская, ул. Дорожная)

08.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Сиреневая, ул. Горная, ул. Центральная).

08.05.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка, СНТ Крутогорки, п. Заря

08.05.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

08.05.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Заря

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.