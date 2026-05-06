ФСБ задержала этническую группировку "табачников" в Самарской области

Отец и сын организовали поставки и продажу в Тольятти контрафактных партий сигарет. Привозили табачную продукцию из Москвы.

ФСБ пресекла в Самарской области нелегальный бизнес этнической преступной группы. В ней состояли выходцы из азербайджанской диаспоры. В частности, известно о подозреваемом мужчине с инициалами К.В.А. и его сыне с инициалами К.М.В. По имеющимся данным, они организовали постоянный канал поставок контрафактной табачной продукции в Самарскую область. В частности, выяснилось, что "бизнесмены" закупили в Москве 29490 пачек сигарет без обязательной маркировки системы ГИС МТ "Честный знак". Общая стоимость контрафактного товара составила больше 4,5 млн рублей. Дальше партию с помощью транспортных компаний привезли в Тольятти на продажу. Впрочем, нелегалов быстро вычислили.

17 и 18 марта этого года правоохранители во время оперативно-розыскных мероприятий в машинах подозреваемых обнаружили и изъяли 29490 пачек сигарет разных марок.

Сотрудники ФСБ передали материалы разработки в следственное управление МВД по Тольятти. Там в апреле возбудили уголовное дело по п. п. "а", "б" ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение или сбыт товаров без маркировки). Санкция статьи предусматривает крупный штраф и даже реальное лишение свободы.

Ранее в регионе уже вскрывали крупное нелегальное производство сигарет. Судили в том случае Владимира Изумрудова — предполагаемого лидера группировки "Законовские".