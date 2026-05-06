ФСБ задержала этническую группировку "табачников" в Самарской области

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Отец и сын организовали поставки и продажу в Тольятти контрафактных партий сигарет. Привозили табачную продукцию из Москвы.

ФСБ пресекла в Самарской области нелегальный бизнес этнической преступной группы. В ней состояли выходцы из азербайджанской диаспоры. В частности, известно о подозреваемом мужчине с инициалами К.В.А. и его сыне с инициалами К.М.В. По имеющимся данным, они организовали постоянный канал поставок контрафактной табачной продукции в Самарскую область. В частности, выяснилось, что "бизнесмены" закупили в Москве 29490 пачек сигарет без обязательной маркировки системы ГИС МТ "Честный знак". Общая стоимость контрафактного товара составила больше 4,5 млн рублей. Дальше партию с помощью транспортных компаний привезли в Тольятти на продажу. Впрочем, нелегалов быстро вычислили.

17 и 18 марта этого года правоохранители во время оперативно-розыскных мероприятий в машинах подозреваемых обнаружили и изъяли 29490 пачек сигарет разных марок.

Сотрудники ФСБ передали материалы разработки в следственное управление МВД по Тольятти. Там в апреле возбудили уголовное дело по п. п. "а", "б" ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение или сбыт товаров без маркировки). Санкция статьи предусматривает крупный штраф и даже реальное лишение свободы. 

Ранее в регионе уже вскрывали крупное нелегальное производство сигарет. Судили в том случае Владимира Изумрудова — предполагаемого лидера группировки "Законовские". 

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

